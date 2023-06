Le club de billard hutois recherche des membres

Un club qui ouvrait ce week-end ses portes au grand public. "D’abord pour faire découvrir une discipline trop méconnue chez nous et puis pour tenter d’attirer de nouveaux membres", explique Frédéric Jaumonet, actif à Huy depuis plusieurs années.

"Si on déménage, c’est la mort du club"

Créé le 2 janvier 1907, c’est probablement l’un des plus anciens clubs de billard belges. Pourtant, la RAHB, installée à deux pas de la bibliothèque communale, dans un espace que la Ville de Huy met à sa disposition depuis maintenant 33 ans, risque de disparaître. En cause? Depuis 2021, la Ville veut récupérer l’espace occupé par le club de billard français à trois bandes en lui proposant un autre au Couvant des Frères mineurs. "Mais si on déménage là-bas, c’est la mort du club", assure André Galère. Car l’espace est bien trop petit. On passe d’une surface de 140 m2 à 65 m2.

"On ne saurait donc plus installer nos quatre tables de billard, peste André Galère. Pour jouer, ce serait beaucoup moins amusant puisque nous n’aurions même plus les dimensions pour organiser des compétitions nationales. On espère que la Ville va prendre conscience de tout ça. Depuis mars 2021, on est censé déménager mais on est toujours dans l’expectative..."

En attendant, les membres de la RAHB font tout pour faire perdurer le club. Et ce n’est pas André Galère qui dira le contraire, lui qui a créé l’école de billard en 1982. Âgé aujourd’hui de 78 ans, le Hutois se démène sans compter. "Le club est ouvert plusieurs fois par semaine, dit-il avant d’effacer certains préjugés. Les gens associent le billard à un sport de café. Je peux vous assurer que c’est tout le contraire. Combien de fois n’ai-je pas donné des entraînements à des jeunes qui, après une heure de pratique, étaient vidés ? Je conseille à tout un chacun de tester, au mois une fois, le billard. Pour progresser, cela nécessite des heures et des heures d’entrainement." Et ça, Monsieur Galère l’a bien compris puisqu’il a décroché au cours de sa longue carrière de nombreux titres nationaux.