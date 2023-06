Athlétisme - Mathis Espagnet réussit son baptême du feu international: "Une première bonne expérience"

Une expérience hors du commun lors des Jeux des petits États d’Europe regroupant neuf pays: Andorre, Chypre, l’Islande, le Liechtenstein, le Luxembourg, Malte, Monaco, le Monténégro et Saint-Marin. "Cette première sélection me fait vraiment plaisir. Cela fait quelque chose de porter le maillot national ", réagit, encore des étoiles plein les yeux, l’athlète de 19 ans.

Dès mardi, il était aligné sur sa distance de prédilection: le 800 mètres. Sans réel objectif, mais avec une motivation sans faille. "Cela m’aurait arrangé d’avoir une course rapide pour essayer de battre mon record. Mais cela ne s’est pas passé comme cela. Du coup, l’objectif devenait le podium, confie Mathis Espagnet, qui a géré sa course de main de maître. J’avais un peu regardé les performances de mes adversaires et je me suis calé dans la foulée d’un gars qui me semblait rapide. Il m’a tiré jusqu’à ce que je n’en puisse plus, il était tout simplement plus rapide. Finalement, je termine à la troisième place, une vraie fierté. Remporter une première médaille, la plus belle de ma carrière, pour ma première sélection, ça fait plaisir. "

Samedi, Mathis Espagnet était de retour sur la piste pour y disputer un 4X400 mètres inédit pour lui. "Je ne savais pas trop ce qu’on pouvait viser, reconnaît le Valborsetin. Finalement, on prend la quatrième place en ne passant pas très loin du podium. "

L’athlète de 19 ans a donc confirmé, sur la scène internationale, sa belle progression de ces derniers mois. Et cette première sélection en appelle évidemment d’autres. "Oui, je peux d’ores et déjà vous dire que je serai à la Coupe d’Europe en Pologne du 20 au 23 juin, savoure Mathis Espagnet. J’y courrai le 800 mètres, ça fait très plaisir. C’était une première bonne expérience et cela m’a permis d’apprendre comment faire pour remplir des objectifs plus élevés. Là, je crois que je suis vraiment parti, j’espère en tout cas. "

Et ce n’est sans doute que le début pour celui qui sera engagé la semaine prochaine sur la Flanders Cup Purbos Memorial Buyle afin de tenter d’y décrocher un ticket pour l’Euro U23. Mais pour cela, il faudra descendre sur la minute 48. Difficile, mais pas impossible…