Athlétisme - Cinquième de la Coupe d'Europe, Chloé Herbiet se fait une place dans le top européen: "Je suis fière de moi"

Et si l’athlète du WACO n’avait pas gardé un souvenir impérissable de l’événement l’an dernier avec une 39e place et un chrono de 33: 50.39, elle a, depuis lors, franchit un fameux cap. De quoi lui permettre d’aborder cette course avec plus de confiance. "Déjà, j’étais cette fois dans la finale A, la plus rapide, c’est déjà un signe, sourit Chloé Herbiet. Mais certaines filles possédaient des chronos bien meilleurs que les miens, j’allais donc en Bretagne avec l’idée de terminer dans le Top 20. "

Au vu des conditions climatiques et de la solidité de sa série, Chloé Herbiet a donc opté pour une course prudente, comme lui avait conseillé son mentor Thomas Vandormael. "Et j’ai bien fait car il y a eu pas mal de bousculades, de chutes, raconte la Marchoise d’origine, désormais installée à Huy. Puis, au fur et à mesure de la course, je me suis bien sentie, je suis remontée petit à petit pour me retrouver en tête du groupe qui luttait pour la troisième place à l’entame du huitième kilomètre. J’ai même tiré pendant 1700 mètres sans vraiment m’en rendre compte. Et c’est au moment où le speaker a dit qu’on luttait pour le podium que j’ai compris. "

Finalement, à l’entame du dernier tour, notre représentante voit deux de ses adversaires accélérer et la décrocher. Mais c’est finalement à une exceptionnelle cinquième place qu’elle termine. "J’étais juste surprise, avoue-t-elle, sur le chemin du retour. En plus, je réalise un super chrono (NDLR: à quatre secondes de sa meilleure marque personnelle). Je suis vraiment fière de moi, cela prouve qu’on fait du bon travail et qu’on est sur la bonne route. Vous savez, quand la préparation est bonne, 80% de la course se passe dans la tête. Et j’ai trouvé le vrai bien-être, j’ai beaucoup plus confiance en moi."

Une performance qui, il faut bien l’avouer, la place forcément parmi les meilleures Européennes de la distance. "Oui, c’est vrai, confirme, un brin gênée, Chloé Herbiet. Il y avait 59 athlètes de 25 pays à cette Coupe d’Europe. Peu de grands noms étaient absents. Donc oui, je peux dire que je fais partie des meilleures Européennes. Je suis vraiment fière de mon parcours. Je pense que c’est vraiment le moment de me lancer, tout est en train de s’aligner pour moi. Cela me rajoute une petite pression, mais cela me motive aussi car je sais que j’ai encore une marge de progression. "

Et si tel est le cas, les JO de Paris devraient lui tendre les bras.