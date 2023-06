Le Marneffois Tom Closset va s'entrainer en Chine pendant 25 jours : "On s'est renseigné auprès de Monsieur Wang"

"Il est impatient, explique Marc, son paternel. Il vient de passer ses examens de fin d’année en avance et, normalement, tout s’est très bien passé. Tom part donc en Chine l’esprit serein."

Là-bas, à Jinan, une ville située au nord-ouest de la province de Shandong à environ 400 km au sud de Pékin, le A11 va vivre comme un pro. "On s’est renseigné auprès de Monsieur Wang (NDLR: l’ancien coach à succès du Crisnéen Jean-Michel Saive) et, selon lui, le centre d’entraînement dans lequel va se rendre Tom est l’un des meilleurs du pays. Moi, j’y suis déjà allé deux ou trois fois en Chine et tout est différent, assure Marc Closset. Rien qu’au niveau des entrainements, les Chinois ne font pas beaucoup de jeu libre. Par exemple, il m’est déjà arrivé de faire un exercice de 40 minutes en top coup droit et bloc revers. C’est vraiment très long (rires). Chez nous, après sept minutes, on change…pas là-bas. Il faut s’y habituer mais il n’y a que de cette manière qu’on peut progresser."

Avec Yannick Vostes et Carlo Agnello

Durant toute son épopée, Tom Closset pourra compter sur la présence de Yannick Vostes et Carlo Agnello. "L’un sera présent les dix premiers jours et l’autre les dix derniers. Tom n’a absolument rien à perdre. C’est une expérience qui ne se présentera sans doute plus jamais dans sa carrière, poursuit son paternel. C’est certain que ce sera dur, surtout au niveau de la culture, mais c’est la dure loi du sport de haut niveau. En deux semaines, Tom a pris neuf avions. Il est maintenant habitué à tout ça. Il y en a qui regardent Pekin Express à la télé, lui, il aura la chance de vivre ça sur place (rires)."

Le Marneffois effectuera son retour en Belgique le 27 juin. "Et le 28, ce sera la remise des diplômes. On croise les doigts."

Un mois de juin qui s’annonce donc très chargé!

Marc Closset va entraîner l’équipe nationale chypriote

Nouvelle expérience pour le Marneffois. Du 21 au 27 juin, Marc Closset entraînera l’équipe nationale chypriote chez les jeunes. «Il s’agit d’un camp d’entrainement avec les U13, U15 et U19. J’aurai un rôle d’expert pour faire progresser l’équipe nationale. Là aussi, ce sera une belle expérience. Vu que mes deux fils seront à l’étranger, j’en profite pour partager mon expérience avec d’autres nations. J’ai déjà été contacté par plusieurs pays et cela me fait plaisir. Quand mon agenda le permet, j’essaye d’accepter à chaque fois car c’est toujours très enrichissant», commente l’intéressé qui continue de travailler pour la VTTL, la fédération néerlandophone de tennis de table