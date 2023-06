Nage en eau libre – Maxime Courtois officieusement champion d’Espagne

Il avait annoncé, sur le site de son club, viser un Top 3. Et il a fait bien mieux que cela, Maxime Courtois. En effet, le représentant de Liège Natation s’est tout simplement imposé sur la course des juniors, longue de 7.5km. En bouclant le parcours en 1h26: 31.8, il a devancé son plus proche poursuivant de vingt secondes pour s’offrir le titre honorifique de champion ibérique. Une solide performance à quelques semaines des championnats d’Europe de la discipline.