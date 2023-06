Huy Night Run : le Hannutois Enzo Noël s’offre sa deuxième victoire en deux ans

Sur la deuxième marche du podium, on trouve David Havet, le citoyen de Baelen âgé de 38 ans. "C’est la première fois que je viens ici à Huy pour cette course dont j’avais entendu beaucoup de bien, commente-t-il. Et, sincèrement, je ne suis pas déçu. J’ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Je ne suis pas mécontent avec cette deuxième place au final car, pour des raisons professionnelles, je n’ai pas su m’entraîner comme je le voulais. J’ai bien profité de l’ambiance. Après, j’ai fait ce que j’ai pu mais je ne pouvais pas rivaliser avec le vainqueur qui, désormais, évolue sur une autre planète. Et j’ai su tenir l’air de rien une bonne partie de la courses à ses côtés. Ce n’était pas si mal finalement…"

Troisième larron sur le podium, Arnaud Renard. Une affaire de famille puisque son frère Clément a fini deuxième de la petite course. Après justement une belle deuxième place l’an passé, le Remicourtois de 37 ans recule d’un cran. "Mais je ne suis pas super déçu car la concurrence était bien plus féroce que celle de l’an passé, avoue-t-il. Sans faire le malin, j’étais le meilleur dans les montées mais comme toujours, dans les descentes, je n’arrivais pas à me lâcher totalement… Mais je suis quand même content de moi.."