Huy Night Run 2023: vitesse de course atteinte avec 2 500 joggeurs

"Cinq, quatre, trois, deux, un" et le coup de feu retentit avenue Delchambre. La Huy Night Run a rassemblé tous les âges et tous les niveaux ce vendredi au cœur de la vallée mosane avec un départ donné par la cheville ouvrière de l’organisation, Armand Pirotte. Une course devenue incontournable pour les amateurs et compétiteurs de la région mais aussi pour ceux qui visent l’effort physique et mental plus qu’une place sur le podium. "C’est un événement qui se veut tout public et accessible à tous. On n’a pas l’ambition d’être un événement sportif avec des difficultés insurmontables, précise Étienne Roba, échevin des Sports. On avait d’ailleurs décidé d’alléger le parcours pour cette année. On avait axé notre communication sur cette nouveauté afin de pouvoir séduire tout le monde. L’idée est d’offrir un événement qui met en avant le sport dans un esprit convivial et familial."