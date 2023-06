Football – P2A: Thomas Vangerven ne restera pas à Braives

Son sort n’avait pas encore été fixé. Voilà qui est désormais le cas: non, Thomas Vangerven ne disputera la saison 2023-2024 sous les couleurs de Braives. En effet, il n’a pas trouvé d’accord avec Yannick Pauletti. "J’ai eu une très bonne relation avec lui, il m’a redonné goût au football. Mais, malheureusement, ma situation, professionnelle ne colle pas avec ses exigences. Du coup, on se quitte en bons termes. J’espère d’ailleurs que le club atteindra ses objectifs la saison prochaine", explique l’offensif de 38 ans. Un joueur expérimenté et aux qualités qui ne sont plus à démontrer, voilà un profil qui devrait intéresser plus d’un club.