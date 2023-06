Parmi eux, on retrouvait les jumeaux Timothy et Nathanaël Viseur qui ont couru les 5 km. A l’arrivée, ils étaient à peine essoufflés. "On s’est tous les deux très bien amusés et on reviendra, c’est certain, expliquent-ils avec un large sourire. On adore faire du sport et on a été encouragé tout au long du parcours."

Sympa et mignon!