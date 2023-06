Rally 4 Porsche - Lefevere et Mazuin candidats à leur sucession

Dimanche, les amateurs de spectacle en auront pour leur compte. Comme l’an passé, la journée sera consacrée à la vitesse, dans des secteurs chronométrés sur route fermée. Concernant le rallye de régularité VHRS, une dizaine de participants ont répondu présent pour tenter de s’imposer soit en 50 km/h soit en 65 km/h. Il faut, d’ailleurs, noter la présence de deux maîtres belges de la discipline: Yves Deflandre participera à cette épreuve pour la première fois tandis que Jacques Evrard sera à nouveau au départ afin de prendre sa revanche à la suite de sa petite erreur de l’an dernier. Vainqueur en 2022, Didier Gathy a cette fois choisi de vivre la course dans le baquet de droite où il épaulera Tony Kevers. En vitesse, le plateau sera divisé en trois catégories: les Porsche historiques "classiques", les historiques "modifiées" et les "modernes". Il faudra attendre le dimanche matin de l’événement pour connaître la liste complète des engagés, mais on peut s’attendre à de belles bagarres. Car, dans la catégorie "moderne", Andy Lefevere (997 GT3) remet son titre en jeu, même s’il fait toujours figure de grand favori face aux cinq autres GT3 présentes, dont celle que découvrira le Braivois Cédric Hubin. En catégorie historique "Classic", Émile Tollet est, lui aussi, bien décidé à doubler la mise, mais il pourrait trouver un concurrent de taille sur sa route, en la personne du Ouffetois Xavier Baugnet sur la voiture de MY Vintage, confiée en 2022 à Marc Duez. Cette Porsche aurait d’ailleurs dû voir le retour de Robert Droogmans derrière un volant, mais celui que l’on surnomme mister Big attaque, champion d’Europe en 1990, a dû déclarer forfait après une blessure au tibia. Enfin, en "SR" (historiques "modifiées"), le pilote en BRC Cédric Cherain retrouvera les joies de pilotage d’une Porsche vintage et partira en pole position dans les pronostics face, entre autres, à Thibaud Mazuin, lauréat en 2022.

Trois spéciales seront à parcourir trois fois, Clavier, Moulin de Solières et Vaux-et-Borset pour un total de 104 kilomètres. Premier départ prévu à 8h33.