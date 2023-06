Jogging - Les parcours de la Huy Night Run 2023 passés à la loupe

Pour les analyser, nous avons consulté David Frison, un habitué de l’épreuve, bien qu’il n’y ait plus participé depuis 2018, et qui connaît le moindre recoin des parcours lui qui a habité et travaillé à Tihange durant quinze ans. Qui plus est, il a, ces derniers jours, reconnu les deux tracés à quatre reprises. De quoi parler de ces quelques modifications avec une précision d’orfèvre.

Parlons tout d’abord de la course B, longue cette année de 5.5km pour 5.051 il y a de cela un an. "Le début et la fin son totalement identiques, précise celui qui habite désormais à Amay. Mais, au lieu de monter la Rue des Messes, les participants poursuivent leur route pour aller gravir la Rouge Lion avant de retomber sur le parcours habituel. C’est ce qui fait que le tracé est un peu plus long. Certes, la côte est, elle, un peu plus courte, mais ce n’est pas pour cela qu’elle est plus facile. "

Un changement qui impacte aussi la course A puisqu’au lieu de tourner à droite à la pharmacie pour gravir la Rue des Messes comme d’habitude, les joggeurs vont poursuivre leur route jusqu’au Tihange IV avant de tourner seulement à droite vers la caserne de pompiers. "Cela implique que les quatre premiers kilomètres vont être relativement plats, histoire de se chauffer et de bien se mettre dedans. Ça va courir très très vite, ce sera ultra rapide, analyse David Frison qui prévient qu’ensuite, les choses se compliquent. Après cela, les difficultés vont être plus ou moins identiques si ce n’est qu’on prend la Rue Rouge Lion au lieu de la Rue des Messes. Ce sera bien plus pentu parce que la Rue des Messes est en deux paliers avec un début pentu avant que cela ne se transforme en faux-plat. C’est vraiment au niveau de la Rue Rouge Lion qu’on va pouvoir faire des différences. Il faudra être prêt pour entamer la partie entre le 4e et le 8e kilomètre, où on retrouve les difficultés. Quand on montait la Rue des Messes, on avait un peu de récupération mais, ici, après la Rue Rouge Lion, c’est un faux-plat, ce n’est vraiment pas simple. J’ai lu que les organisateurs avaient rendu le parcours plus facile. Mais, moi, je ne trouve vraiment pas que ce soit le cas. "

D’autant plus qu’avec cette petite boucle supplémentaire, le tracé passe de 10.2km à 10.8km. "Il y aura vraiment trois phases: une mise en jambes jusqu’au 4e kilomètre, une partie très difficile où il faudra s’accrocher entre le 4e et le 8e kilomètre et un final assez rapide jusqu’au retour sur la Grand-Place, résume David Frison. Ces changements me plaisent même s’ils sont minimes. De toute façon, on ne saurait pas tout révolutionner pour rester sur ces distances. "

Alors qui pour succéder à Enzo Noël et Cédric Bastin ? La course est lancée !