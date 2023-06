Jogging (Challenge hesbignon) - Les crêtes fallaisiennes portent bien leur nom

Et malgré les petits changements, il faudra être toujours aussi costaud pour s’imposer à Fallais. "En fait, le RAVel est en pleine rénovation. Du coup, on va devoir l’éviter en passant à côté pour retrouver le chemin des Broux et arriver au Chardon, précise l’organisateur. L’autre changement se situe au niveau du lieu de l’arrivée puisqu’elle ne se fera pas dans la cour de l’école mais bien le long du hall omnisports, devant la cafétéria."

Et c’est bien évidemment à cet endroit que les participants pourront se changer, se laver, prendre un verre ou encore participer à la tombola comme c’est devenu une habitude dans les différentes organisations. Le tout après avoir avalé des parcours qui font précisément 12 et 5 kilomètres et dont le départ sera donné devant le château de Fallais sur le coup de 10h15 (12km) ou 10h20 (5km). "Combien j’attends de participants ? Franchement, je n’en ai aucune idée, reconnaît Dominique Picard. On annonce du beau temps donc, oui, il devrait y avoir du monde. Mais s’il vient à pleuvoir, certains ne viendraient pas, c’est certain. De toute façon, on peut encore s’inscrire avant la course et, donc, se décider le matin même. "

De quoi faire mieux que les 220 participants de l’an dernier pour cette 34e édition ? Chiche ?