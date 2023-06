Football – P4: Un élément offensif supplémentaire à Anthisnes

Non, le mercato anthisnois n’est pas encore terminé. Et Alex Liebens l’a prouvé ce jeudi en officialisant la venue de Cyril Munsters, un joueur offensif passé par Ans-Montegnée et la P2 luxembourgeoise. "Il s’agit d’un petit format rapide et technique. Il possède également une excellente mentalité. On recherchait encore un élément offensif et il a montré de bonnes choses à l’entraînement. C’est franchement un bon petit renfort, savoure le coach anthisnois. Notre noyau est désormais bouclé sans opportunité exceptionnelle. Nous sommes bien armés comme ça. "