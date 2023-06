Football – P2A: Loic Baillet se consacrera bien à 200% à Couthuin, où les transferts sont terminés

Mais le grand frère de Tom a bien réfléchi et a finalement décidé de s’impliquer à fond lors de la saison prochaine qu’il disputera donc bel et bien sous les couleurs de Couthuin alors qu’il était sollicité par plusieurs autres écuries. "Suite à sa décision de continuer le foot à 200%, mes transferts sont terminés, savoure Manu Wilmet. Je suis un entraîneur très heureux avec un noyau très compétitif et j’ai déjà hâte d’être le 11 juillet pour la reprise des entraînements."

Tout va bien dans le meilleur des mondes à Couthuin !