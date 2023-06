Cyclisme - Guillaume Daix retrouve ses sensations

Une semaine avant Liège-Bastogne-Liège des 17 et 18 ans, le fils de l’ancien coureur Nicolas Daix a eu une alerte au niveau du genou. "Ce n’était pas une tendinite mais une contracture, détaille celui qui a quitté les rangs de Sprint 2000 Charleroi au profit de ceux de Cannibale B Victorious, l’équipe réserve de la formation World Tour Bahrain. J’ai quand même pu disputer la classique ardennaise, mais cela ne s’est pas passé comme prévu pour moi."

Une déception, mais il a tourné la page, pour se concentrer sur ses prochains objectifs, dont celui qu’il a en permanence: continuer à progresser. "Mais j’ai été contraint d’observer ensuite une semaine de repos, sans pouvoir m’entraîner, à cause d’une inflammation, raconte encore Guillaume Daix. Depuis, j’ai pu reprendre, je n’ai quasiment plus de douleur et rouler me soulage. J’ai disputé une kermesse le week-end dernier, à Walhain, où je me classe dixième."

Il va avoir un programme plus chargé samedi et dimanche. Avec d’abord une kermesse au Mont de l'Enclus, sur un parcours toujours bien usant. Et le lendemain une manche de la Coupe de Belgique des juniors, à Rekkem.

Avec l’envie de retrouver les premières places et les résultats qui vont avec, lui qui est actuellement cinquième du DH Challenge Ekoï des 17 et 18 ans, soit le classement de régularité des jeunes coureurs wallons. Et d’enchaîner ensuite avec de belles épreuves. Il espère notamment être sélectionné pour le Tour du Valrommey, une épreuve montagneuse disputée en France, avec le statut de course reprise au calendrier de l’Union cycliste internationale. "Ce ne sera pas évident de décrocher ma place en tant que junior de première année", termine Guillaume Daix, dont la petite sœur, Camille, continue de progresser chez les aspirantes.