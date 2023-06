Beach-volley - Louis Laenen et Thibault Goset iront à l'Euro U22: "Cette qualification fait du bien au moral"

Car elle a été acquise dans des conditions loin d’être évidentes pour les deux Liégeois. "Thibault est en examen en moi je vais commencer ma session. Nous n’avons pas le temps de nous entraîner pour l’instant, on y allait un peu au talent, avoue Louis Laenen. En plus, ce match de barrages devait d’abord se dérouler le 25 juin à Waremme. Il a été avancé au 7 juin et puis à ce mercredi. De plus, nous devions être trois équipes mais l’une des deux autres n’était finalement pas là. "

C’est donc dans un match sec face à la jeune paire louvaniste Hendrikx-Vercauteren que les protégés de Damien Dupont ont donc décroché cette qualification au terme d’un match serré (21-18, 23-21). "On s’en sort bien, avec de la maturité, raconte le gaucher. Nous sommes restés confiants, on n’a jamais douté même quand nous avons été menés 18-20 dans le deuxième set. On peut dire qu’on a fait ce qu’il fallait pour sauver presque notre saison car cet Euro reste un objectif important. Oui, notre début de saison n’est pas extraordinaire mais il n’est pas dégueulasse non plus. On n’a pas beaucoup le temps de s’entraîner pour l’instant. On le voit dans les matchs, on manque un peu de rythme. En juillet, ce sera plus intéressant pour nous, on sera mieux dans notre saison."

Ça tombe bien, cet Euro de Timisoara, en Roumanie, se déroulera du 26 au 29 juillet. "On a envie de faire mieux que ce qu’on a déjà fait. On sait que lors d’un Euro, les matchs se jouent à peu de chose. Et nous avons souvent eu un goût de trop peu. J’aimerais bien qu’on passe un cap et qu’on arrive au-dessus des barrages", conclut Louis Laenen. C’est tout le monde qu’on souhaite au duo !