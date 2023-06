Basket-ball (Provinciales régionales): En véritable valeur sûre, Nicolas Paulus domine le classement des marqueurs régionaux de P2 et P3

Maintenant, la saison a été grandiose individuellement et collectivement. "Je ne crois pas avoir déjà joué une saison en ne perdant que quatre matchs. On a souvent montré un collectif impressionnant, surtout dans les derbys qui nous ont finalement été peu contestés. L’année passée, nous terminions 3e, à notre place, et on perdait pas mal de joueurs. Je ne nous voyais pas faire mieux pour être honnête, dit-il. Mais les nouveaux se sont parfaitement intégrés dans l’équipe tant au niveau basket qu’au niveau humain. Et, additionné à la progression des joueurs restants, nous ont permis de révolutionner notre jeu, surtout défensivement. D’un point de vue personnel, je suis satisfait d’avoir su gérer mon corps tout au long de la saison pour jouer tous les matchs. Cela m’a permis d’être très régulier dans ce que j’apporte à l’équipe. J’ai terminé la saison sur les rotules avec de vieilles blessures réveillées et j’ai comme objectif de bien récupérer pour la prochaine saison."

À noter que son jeune frère, Romain, termine, lui, à la 19e place de ce classement.

Avec trois points de moins seulement, Marvin Louis, de la P3 de Hamoir, a aussi affolé les compteurs. "Cela fait plaisir d’autant que je ne pensais pas être en tête d’un tel classement un jour. Après avoir subi une opération aux deux genoux pour les ligaments croisés, cela s’annonçait compliqué de revenir à un niveau correct. Donc, je suis assez fier, mais c’est surtout grâce à mes coéquipiers qui ont toujours eu confiance en moi. Sans eux, j’aurais sûrement arrêté le basket après la deuxième blessure ! Hamoir m’a accueilli pendant trois saisons et je veux remercier le club", glisse l’intéressé.

Mais, collectivement, cela n’a pas empêché les Rats de faire la bascule lors de la dernière journée de championnat. "La saison a été frustrante et les objectifs n’ont pas été remplis ! La blessure rapide de Simon Artus a fait très mal. L’année prochaine je retourne à Sprimont, encore en P3, pour encadrer les jeunes avec une volonté commune de jouer le haut de classement", commente Marvin Louis.

Pour compléter le podium, cap sur le Mailleux Comblain avec l’incontournable Sacha de Liamchine. Troisième du classement général de sa série comme de ce classement, l’homme se relancera avec ses coéquipiers vers les sommets l’année prochaine. D’ailleurs, la force de frappe des troupes de Maxime Princen est claire avec Romain Hamaide (6e), André Cynbers (9e) et Renaud Vandeghen (17e).

Autre joueur en évidence cette saison, mais au sein du club de Verlaine, on retrouve l’éternel Simon Liebens à la quatrième place de ce classement. Deuxième marqueur de P3, et 5e de ce classement, on retrouve le joueur de Haneffe Gilles Watrin qui, pour le retour de son équipe en P3, a tenu le cap malgré l’effectif plus que réduit avec lequel les Templiers ont dû se battre.

Une situation que le club espère ne plus vivre la saison prochaine alors que, tant en P2 qu’en P3, les ambitions seront présentes.