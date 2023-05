Première en Belgique : quatre Hesbignons créent une équipe d’e-sport en réalité virtuelle (vidéo)

Si bien que quelques semaines plus tard, l’idée de créer une équipe a germé. "Au départ, nous étions une dizaine de potes, se souvient Gilles Renson. Au fil des semaines, comme nous étions tous les quatre les plus mordus, on s’est dit qu’il fallait tenter l’aventure." Et cela a porté ses fruits puisque la Team Glory a remporté le tout premier tournoi organisé en Belgique, le 1er mai dernier. "Ce fut une surprise, on ne s’y attendait pas, lance Julien Sondron . Les gérants de chez EVA, qui sont devenus des amis, nous ont offert l’opportunité de participer à la Reims Cup. On ne sait pas trop à quoi s’attendre mais on va prendre un maximum de plaisir."

L’aventure ne fait que commencer pour les quatre hesbignons qui vont, en plus, prendre part fin juin à un tournoi de Ligue 2 à Grenoble. "Là, ce sera vraiment officiel. L’objectif, c’est de gagner le plus de points possible pour passer à la Ligue 1 où seules six équipes au monde participent, précise François Haubrechts. Pour l’instant, il y a quatre étapes de Ligue 2, dont une à Saint-Georges où on s’alignera dans les mois à venir. Tout est allé très vite et on mesure la chance qu’on a de représenter notre pays à l’étranger. D’ailleurs, on est toujours à la recherche des sponsors car cela les entraînements ne sont pas donnés. Il faut compter plusieurs centaines d’euros par mois."

Une préparation intensive: «Oui, c’est un vrai sport»

Il suffit d’assister à une rencontre entre deux équipes pour constater que la discipline demande un effort physique important. «Quand on sort d’une session d’une heure, on est très souvent vidé, explique Julien Sondron. Il faut être aux aguets à chaque instant. Nous, on essaye d’être très agressif dès le début d’une partie. Mais pour ça, on se doit d’être au top physiquement pour tenir le coup. Les gens qui n’ont jamais essayé cette discipline n’imaginent pas que ça peut être aussi intense.»

Pour être performant, l’équipe hesbignonne s’entraîne d’arrache-pied, entre trois et quatre fois par semaine. Depuis quatre mois, ils comptabilisent chacun un peu plus de 300 rencontres. «Il n’y a pas de secret, si on veut progresser, il n’y a que l’entraînement qui peut nous aider, confie Gilles Renson. C’est un vrai sport et cela nécessite des heures et des heures de répétition.Les Français ont deux ans d’avance sur nous et ont un très beau niveau.»

Si le physique joue un rôle prépondérant, la communication reste l’élément le plus important. «Il faut savoir se montrer très précis dans ses propos car tous les joueurs peuvent parler en même temps, via le casque de réalité virtuelle. On peut très vite être pris au jeu et s’emporter mais cela ne sert à rien. Après quatre mois de pratique, les automatismes sont là. A chaque partie, on découvre de nouvelles choses dans les cartes. Il n’y a pas deux matchs qui se ressemblent, poursuit Gilles Renson. On est parvenu à remporter 58 rencontres de rang et l’équipe ne cesse de monter en puissance au fil des semaines.» De quoi envisager un futur plus que radieux pour la Team Glory qui ne demande qu’à grandir.

EVA, une start-up française qui monte

Ouverte en janvier dernier à Saint-Georges, EVA, qui signifie E-sport Virtual Arenas, est une start-up française proposant des arènes dans laquelle s’affrontent des joueurs munis de casques de réalité virtuelle dans des jeux de type FPS ( First Person Shooter ), en mode équipe contre équipe. Le succès est au rendez-vous. «Oui, notre salle ne désemplit pas. Chaque jour, on a des demandes. Tout le monde peut venir y jouer et l’ambiance est vraiment conviviale, explique Arthur Petitjean avant d’évoquer la Team Glory. C’est génial ce qu’ils font. On va d’ailleurs les accompagner en car pour les encourager durant leur belle aventure.»