Football (D3 ACFF): Thierry Raskin prolonge officiellement à Waremme comme coach en vue de 2023-2024

C’était dans l’air et c’est désormais officiel: Waremme et Thierry Raskin vont bel et bien continuer leur aventure en vue de la saison prochaine. Celui qui succédera à Henri Verjans comme coach du Stade avait d’abord émis des doutes quant à sa prolongation. C’était il y a quelque 15 jours. Mais le Waremmien, papa de Nicolas, a finalement eu les garanties qu’il escomptait pour prolonger. "J’avais émis des doutes car je voulais savoir où on allait jouer et où on allait s’entraîner, confie l’homme. Mais là, je les ai eues. Puis, sur le plan sportif, je voulais un certain nombre de garanties aussi. Pareil, on m’a rassuré. Je peux donc confirmer ma présence même si le travail est colossal…"