Rugby - Le Jehaytois Gauthier Wierts a fêté sa première cap avec l'équipe nationale

Si nos compatriotes se sont finalement inclinés 20-24, l’important n’est pas là pour Gauthier Wierts, qui a disputé vingt minutes. "Le coach a donné sa chance à tout le monde. Même si je n’ai pas évolué à mon poste de prédilection, puisque j’ai joué comme ailier, j’ai fait ce que j’avais à faire. Je suis assez satisfait de ma prestation, dit-il. Je suis fier car j’espère que c’est le début d’une belle aventure."

La suite, justement, elle se passera toujours dans son club au Royal Football Club Liégeois Rugby. Là où Gauthier a débuté son sport dès son plus jeune âge. "Je suis motivé pour essayer de faire mieux la saison prochaine et prester bien plus que vingt minutes. Je sais que j’en suis capable et, pour ça, je ne dois rien lâcher. Je ne compte pas partir à l’étranger pour le moment, assure le Jehaytois qui va rentrer en rhéto en septembre prochain. J’aimerais forcément pouvoir vivre de ma passion mais les études passeront toujours avant le reste."

En attendant de retrouver l’équipe nationale prochainement, Gauthier Wierts va entamer un nouveau match, celui des examens de fin d’année..