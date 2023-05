Romain Boxus (Haneffe) réserve avec l'équipe nationale de basket 3x3: "Les JO, ce serait incroyable"

Si bien que samedi dernier, le pivot a remporté une célèbre compétition organisée par RedBull à Bruxelles. Un événement mondialement connu mais différent que celui de la FIBA.

"On a dû passer par des qualifications à Anvers, se souvient Romain Boxus. Samedi, nous étions six équipes venues de toute la Belgique. La victoire était l’objectif." Une victoire qui permet ainsi au Haneffois de représenter notre pays lors de la phase mondiale, en septembre prochain, à Belgrade, en Serbie. Il sera accompagné notamment de Thierry Marien, ancien membre de l’équipe nationale aux JO de Tokyo. "Je m’étais entraîné par le passé avec lui et il m’a demandé d’intégrer son équipe. En Serbie, ça va être une expérience de malade. Les organisateurs choisissent, chaque année, des terrains d’anthologie. La saison dernière, la finale se déroulait au Caire (en Egypte) face à des pyramides. Ici, on m’a dit que ce serait à côté du Partizan Belgrade, on attend entre 3 000 et 5 000 personnes, se réjouit l’ancien élément de Liège Basket. Peu importe le résultat, je vais emmagasiner de l’expérience. En ce qui concerne, le niveau, j’imagine qu’il sera très élevé. J’y vais en tout cas pour gagner."

Réserve avec l’équipe nationale

Récemment, le fils de Baudouin, le kiné de Verlaine, a participé à un camp d’entraînement avec l’équipe nationale en vue des championnats du monde qui se déroulent actuellement en Autriche. "Je suis le premier joueur réserve et c’est un honneur, dit-il. Retrouver une équipe nationale, cela m’a rappelé de superbes souvenirs. Je n’avais plus eu cette opportunité depuis des années et ça m’a fait un bien fou."

Si Romain Boxus n’a pas fait le voyage jusqu’à Vienne (Autriche), il n’a pas manqué une miette des deux premières rencontres des Lions 3X3 face à L’Israël et la Lituanie, avec une victoire et une défaite.

"Lors du premier match, le niveau était très élevé avec un jeu intense. Ils ont très bien joué avec un jeu très propre. Ils ont réussi à prendre directement un bon départ."

En attendant de pouvoir goûter à une compétition internationale avec les Lions 3x3, le basketteur travaille sans relâche. "Je serai invité au prochain camp d’entraînement et je veux continuer à bosser dur avec l’équipe nationale. Les Jeux Olympiques? Forcément, ce serait incroyable d’y prendre part mais je n’y pense pas encore. Je veux avant tout progresser et prendre un maximum de plaisir." Sans aucun doute la meilleure recette pour percer.