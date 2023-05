La Bebeto Cup a cartonné d’emblée

Une ambiance bon enfant, de superbes matchs de sixte, des clappants joueurs. La première Bebeto Cup a cartonné sur le site du Legrand, non sans émotion. En tout, seize équipes s’étaient donné rendez-vous pour aller décrocher la coupe, forcément, mais aussi pour rendre hommage à Sernane Segniagbeto, parti trop tôt il y a près de 10 mois. "Je pense qu’on peut dire que tout a fonctionné à merveille, a assuré Kevin Heudens, un des organisateurs et ami proche. Mais on fera encore mieux l’an prochain." Et pour la petite histoire, on notera que c’est Florian Gendebien, le meilleur ami de Sernane, et son équipe qui ont remporté le tournoi. Tout un symbole et un joli clin d’oeil à la pépite…