Jogging - Challenge cours la province: La flèche Valentin Grégoire s’impose à Clavier

Eddy Vandeputte monte sur la première marche du podium pour les 6,7 kilomètres, la petite distance, avec un chrono de 26: 27. Vincent Pollet, du Jog’In Attitude, quant à lui termine deuxième. "J’ai vraiment adoré ce parcours: un vrai mélange de jogging et de trail, explique le dauphin. Les différentes côtes permettent vraiment de faire la différence. Le départ est assez rapide car nous avons un kilomètre de descente mais ensuite, c’est la première belle côte. Nous nous sommes vite retrouvés à deux avec Pierre (NDLR: Duchatelet), loin derrière Eddy qui était largement au-dessus du lot. J’ai essayé de garder mon rythme tout le long du parcours mais sans jamais réussir à décrocher Pierre. C’est un vrai plaisir de venir sur ce genre de joggings où la plupart des coureurs sont mes amis. D’autant plus qu’ici, j’accroche une deuxième place, c’est vraiment top. "

En terminant à une superbe dixième place, la jeune Klara Frison a décroché les lauriers féminins devant Cerise Labory et Lynna Lamchachti.

Du côté de la grande distance, c’est un habitué des podiums qui monte sur la première place avec un chrono de 37: 16 et donc une vitesse moyenne de pratiquement 15km/h: Valentin Grégoire. Sacha Lemaire et David Frison, quant à eux, complètent le Top 3. "Le jogging de Clavier, c’est vraiment une chouette organisation. La course me tenait à cœur car je voulais réaliser le doublé vu que je l’avais déjà gagné l’année passée, explique Valentin Grégoire. Je suis parti directement, dès le départ, avec Eddy Vandeputte qui gagne la petite distance et j’ai terminé le parcours seul. Le tracé était fort boisé mais c’était vraiment sympa. Cette semaine, je me rendrai à la Huy Night Run vendredi et du côté de Grâce-Hollogne pour l’étape suivante du Challenge Cours la Province. "

Quasiment au pied du podium, à la cinquième place, on retrouvait la première dame en la personne de Maureen Kramer qui a relégué ses adversaires à bonne distance puisqu’elle a franchi la ligne d’arrivée avec près de dix minutes d’avance sur Béatrice Kevelaer et Ellen Fourneau.