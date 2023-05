Football – P3A: Oleye enrôle Mavrick Micha

Il aura mis plus de deux mois depuis l’annonce de son départ de Wanze/Bas-Oha B. Mais Mavrick Micha a enfin trouvé chaussure à son pied. C’est à Oleye qu’il enfilera ses crampons la saison prochaine dans un rôle de… centre-avant ou de médian polyvalent. "C’est à Solières B qui je dépannais au back gauche. Mais sinon, avant cela, à Couthuin, je jouais en tant que numéro 9, explique-t-il. Cette saison, j’ai d’ailleurs joué à ce poste contre Oleye et Couthuin et j’ai marqué. Le projet à Oleye est vraiment top avec un chouette groupe. L’ambiance va vraiment être au rendez-vous. J’ai franchement adhéré au projet."