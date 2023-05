Football – P2A: Mateo Vertessen évoluera à Ouffet

Un renfort de plus pour Ouffet ! Et pas n’importe lequel puisqu’il s’agit de Mateo Vertessen. L’ancien défenseur de Villers, qui n’a jamais vraiment su s’imposer à Braives durant cette saison 2022-2023 et où il a décidé de ne pas rester, tentera ainsi de se relancer chez les Orange alors qu’il avait, dans un premier temps, choisi de s’engager avec Huccorgne. "Il possède une belle mentalité et une grosse motivation dans le but de continuer sa progression. Il possède vraiment un beau bagage pour s’imposer dans une équipe de P2 avec comme volonté d’avoir un maximum de temps de jeu ", ajoute Jean-Marc Maréchal.