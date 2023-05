"C’est la mort de notre club" : Jean-Marc Maréchal, le coach d’Ouffet, furieux sur la proposition des séries en province de Liège

L’ancien mentor de Stockay B regrette surtout le nombre de kilomètres. "Je viens de calculer et nous avons huit déplacements à plus de 70km. Au-delà du sportif, c’est une aberration de faire autant de trajet sur une saison. On nous demande de faire attention à l’écologie et le CP s’en fiche complètement. Il n’y a vraiment aucune logique", déplore Jean-Marc Maréchal.

Ouffet va évidemment formuler une demande de changement. "Nos arguments sont solides et j’espère que le CP va nous entendre", glisse l’intéressé. Réponse au mois de juin.