Basket-ball (P1) - Virgile Materne, 11e meilleur marqueur de la série: "Materne: "Il faudra être plus décisif l'an prochain"

Individuellement, on pointera ensuite la 11e place de Virgile Materne. Mais le meneur de Hannut préfère ne pas évoquer sa situation individuelle pour mettre en avant le collectif. "Cette saison avait très bien commencé. Nous avions un effectif complet avec énormément de qualité. Malheureusement, la blessure de Gauthier Mouillard a directement mis fin à sa saison, puis il y a eu celle de Gauthier Humblet à la trêve. Ils étaient importants dans l’effectif. On a continué à s’accrocher lors de chaque match, même si nous étions très souvent en effectif réduit, explique l’intéressé. En deuxième partie de championnat, nous n’étions jamais loin de la victoire mais on n’a pas eu ce petit boost pour aller chercher les points décisifs. Maintenant, nous avons une équipe extrêmement soudée donc c’était toujours un plaisir d’aller s’entraîner et de jouer des matchs ensemble. C’était assez dur d’être régulier individuellement étant donné la fatigue de chacun et les circonstances de match de temps à autre. C’est frustrant de ne pas arriver à recruter pour étoffer le noyau car la raison principale est notre positionnement dans la province de Liège. Il faudra être d’autant plus décisif l’année prochaine si nous voulons rivaliser avec l’élite provinciale qui va être très compétitive."

Puis, un signal, qui est pour nous le plus fort, c’est que l’équipe championne, et qui a proposé le jeu sans conteste le plus abouti de toute la saison, ne compte pas de joueur dans ce classement. En effet, pour Waremme B, le premier scoreur, c’est Denis Lambion qui pointe à la 22e place avec 280 points à son compteur. La preuve que le basket ne se base pas uniquement sur des individualités et que lorsque la balle circule et que le danger vient de partout, il est encore plus performant.

Avec Huy, Hannut et Wanze, la prochaine saison nous réservera encore de très bons moments avec des effectifs très présents et des "scoreurs" de haut vol que l’on suivra encore avec attention.