Athlétisme - Enzo Noël tient la forme de sa vie: "De nets progrès depuis janvier"

Chaque semaine ou presque, on a l’impression de parler de lui. Mais c’est sans aucun doute car cette année 2023 semble être celle d’Enzo Noël. Non content d’avoir déjà amélioré ses meilleures marques personnelles sur 10 kilomètres route et 10.000 mètres sur piste, le Hannutois a décroché deux meilleures références personnelles en quelques jours. D’abord, sur 1.500 mètres le 20 mai avant de récidiver ce samedi sur 5.000 mètres en bouclant les douze tours et demi de piste à Oordegem en 13:49.59. "J’avais de bonnes sensations, cela fait quelques semaines que je sens que ça tourne, confie l’athlète de 27 ans. Je pense que j’étais le plus fort de ma course, mais je n’ai pas été malin, je voulais vraiment faire un temps et j’ai payé certains efforts dans les derniers mètres. Alors, oui, je bats mes records mais, dans de bonnes courses, je pense qu’il y a encore moyen de faire mieux. Je ne me plains pas, si on m’avait donné ces temps il y a un an, je n’y aurais pas cru, mais je suis perfectionniste et j’en veux toujours plus. Après, il faut quand même relativiser, cela n’arrive pas tous les jours de battre son record. Cela reste des moments forts, je ne vais quand même pas faire ça toute ma vie."