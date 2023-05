Waremme Volley a décroché 6 médailles lors des championnats de Belgique jeunes: "C'est grandiose"

Samedi, les U11 filles se sont distinguées en livrant une superbe prestation ponctuée par une médaille d’argent. "Le titre s’est joué aux points et les filles ont vraiment tout donné. C’est une très belle satisfaction pour le club, explique Pierre Honnay. On notera également la médaille d’argent des U15 filles. Le lendemain, Waremme fut aussi à la fête avec trois médailles de bronze. "On ne peut qu’être satisfait car le niveau des autres clubs ne cesse de monter chaque année. Forcément, il y a toujours un goût de trop peu mais le bilan global est tout simplement exceptionnel", résume le directeur technique.

Les Waremmiens ont terminé la saison de la plus belle des manières en remportant, pour la deuxième année de rang, le titre national en U19 garçons. Une prestation étincelante pour les hommes de Luc Pourbaix qui n’ont pas concédé le moindre set. "L’équipe était attendue et, cette année, on n’aura pas de critique puisque presque tous les joueurs sont des jeunes du cru, commente Pierre Honnay. Pierre Perin a été excellent mais les autres membres de l’équipe aussi. C’est le collectif qui l’a emporté. On n’aurait pas pu rêver mieux En plus, c’est Martin Perin qui a remis le trophée à l’équipe. Ces championnats de Belgique ont été grandioses à tous les niveaux. C’est une superbe récompense pour l’ensemble du club."

De quoi refermer une saison 2022-2023 sur une note plus que positive.