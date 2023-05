Football (D2 ACFF): Ritchie Kitoko continuera sa carrière à Stockay

Après l’annonce de l’arrivée de deux jeunes joueurs, Stockay ajoute un nom à son noyau en vue de la saison prochaine. Et non des moindres puisqu’il s’agit de Ritchie Kitoko. Gravement blessé en novembre dernier, l’ex Diable rouge se remet tout doucement d’une fracture tibia-péroné et devrait être opérationnel début de saison prochaine. Il continuera donc l’aventure en rouge et noir en 2023-2024.