Football (D2 ACFF) : deux jeunes arrivent à Stockay

Deux joueurs en plus du côté de Stockay. Deux jeunes qui sont des paris pour la saison prochaine et l’équipe fanion. Nassim Saidi, ailier, 21 ans, a débuté sa formation au Standard avant un passage à Westerlo puis à Saint-Trond (U18 et U21). La saison passée, Nassim Saidi a disputé 21 matches pour KV Tienen (N1). Anwar Iabrahimini, 18 ans, a été, lui, formé à Seraing puis à Visé.