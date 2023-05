Football (Coupe de la province):Verlaine conclut trente-sept matchs officiels sans défaite et s’offre Herve en U19

Finalement, Verlaine installe peu à peu son jeu et voit Herve subir et contre-attaquer dès que possible. Cependant, la technique verlainoise semble supérieure et porte à croire que la pause ne sera qu’un léger répit avant la reprise de confiance des Verts qui se transformera en but salvateur. "En première mi-temps, on subit beaucoup de longs ballons, résume Alain De Geyter. Mais nous sommes tous concentrés et concernés. Ce qui nous permet de rester dans la rencontre."

Au retour des vestiaires, rien de spécial ne se passe. Il faut attendre l’heure de jeu pour voir enfin les Verlainois inscrire leur première rose. Quelques instants plus tard, le récent buteur lobe le portier adverse. Une chance pour les Bleus qu’un défenseur central soit attentif, écarte tout danger et envoie la balle en corner. Une fois botté, un cafouillage permet à Loïc Radoux de frapper sèchement, mais dans les mains du gardien.

Herve, dominé, s’empare de la possession de balle. Malheureusement stérile, cette dernière n’est guère de bon augure pour les Bleus. En effet, Bournonville profite d’un envoi raté d’un de ses coéquipiers pour doubler la marque. Verlaine est à l’abri. Les Germanophones poussent de plus en plus et se confrontent à des largesses défensives. De quoi voir Deblir monter et s’infiltrer entre deux défenseurs. Le plat du pied est la solution et le choix judicieux, c’est 3-0 et tout espoir hervien s’éteint. En toute fin de rencontre, la réduction du score sur penalty de Mathieu n’enlève en rien la victoire verlainoise.

Arbitre: Simon Corbay, assisté par Philippe Schmetz et Davide Ricatto.

Cartes jaunes: Simon, Bonaventure.

Buts: Parla H. (1-0, 55e), Bournonville (2-0, 60e), Deblir (3-0, 70e), Mathieu (3-1, 75e).

VERLAINE: Dumont, Deblir, Gos, Micha, Danze, Bellefroid, Parle H., Chapelier, Ben Kraiem, Leclere, Parla T., Bournonville, Schaal, Vandermeer, Bucchieri, Radoux.

HERVE: Wynants Logan, Jacquet, Deckers J., Hougrand N., Simon, Swaab, Materne, Mathieu, Hougrand M., Bonaventure, Cornu, Deckers N., Krings, Boyajyan, Wynants Loris, Avehia.