Football (Coupe de la province): les U14 de Verlaine ont fait ce qu’ils ont pu face à Blegny en finale

En dominant le premier quart d’heure de jeu, les Verlainois franchissent le cap de jouer une finale et prennent les devants. Oui, les Taureaux sont plus dangereux et Blégny souffre. Une fois la boule au ventre passée, le stress disparaît progressivement et octroie aux jeunes Blégnytois la possibilité de prendre les devants. La première période se clôture par le score le plus petit possible malgré les actions locales via notamment Gaël Nkom Mben et Luca Iacono. Si Louka Lemaire revient parfaitement et proprement sur l’attaquant adverse, c’est avec le soutien de son gardien, Loris Kramp, qu’un nouvel envoi se voit écarter de la zone dangeurese. Effectivement, les Jaunes poussent, mais ils n’arrivent pas conclure.

Après une mi-temps d’échauffement, Luca et Gaël, véritables armadas offensives, ont décidé de passer non pas la seconde vitesse, mais possiblement la dernière. En effet, la totalité de la rencontre s’est déroulée en seconde période. Lorsque le soleil est à son zénith, il en est de même pour le niveau des hommes de Nicolas Lacroix. D’abord via un penalty d’Aaron Colella, suivi de peu par ses coéquipiers. Les Verts s’écroulent physiquement après la pause, sans doute dû au rythme des duels après autant de matchs joués en une saison. Diminué collectivement en perdant un joueur important dès les premières minutes, le groupe de Bernard Bourgeois a vigoureusement lutté durant la totalité de la finale. Si plusieurs absences sont à relever, les Taureaux savourent la saison vécue.

En toute fin de rencontre, le jeune Nkom Mben vient crucifier ses adversaires avec une course tranchante où il célèbre son but. Quelques instants plus tard, on revoit le même élégant attaquant qui, dans son style, s’immisce dans le petit rectangle pour finalement offrir le dernier essai à un coéquipier, qui clôt les échanges. La réduction du score verlainoise est à souligner, mais c’est l’honneur qui est sauvé, pas le bateau qui se voit échouer après toute une saison en ne perdant aucune rencontre en match officiel.

Arbitre: Flavio Ledda.

Cartes jaunes: Colella, Godin, Francis.

Buts: Colella (0-1, 40e), Nkom Mben (0-2 et 0-3, 46e et 62e), Begdouri (0-4, 65e), Godin (1-4, 68e)

VERLAINE: Kramp, Lana, Saal, Lemaire, Vivegnis, Francis, Godin Matriche, Thirion, Sprimont, Gergescu, Aksehir, Bohet, Paulus.

BLEGNY: Meddah, Baar, Colella, Stas, Echchenna, Turi, Lacroix, Albert, Pardo, Nkom Mben, Iacono, Begdouri, Rojas, Diederen, Lagrenet.