Football (Coupe de la province): le second souffle hannutois a eu raison de Templiers-Nandrin en finale U15

À la mi-temps, le moral est au beau fixe pour les Rouges qui ne s’attendaient certainement pas à ce scénario-là. Dans le camp adverse, la pause intervient au bon moment pour remettre l’église au milieu du village. Une fois cela réalisé, il n’y avait plus qu’à attendre des Hannutois un sursaut d’orgueil et enfin l’écoute tactique demandée par leur entraîneur. L’arbitre de la rencontre n’a pas le temps de siffler la reprise que l’égalisation pointe déjà le bout de son nez. Comme quoi, une intervention un peu plus offensive dans les vestiaires a permis au groupe de remonter les bretelles et aborder la suite de manière plus engagée et incisive. Ensuite, la machine hannutoise est lancée et qui pour l’arrêter ? A priori, personne. Dans un creux à ce moment précis, les Templiers souffrent, sont acculés en défense et, surtout, subissent. Les occasions se comptent sur les doigts d’une main tandis que Hannut parvient à trouver son second souffle. Lequel porte à croire que même de l’obsidienne semble brisable à mains nues.

Un Charpentier en forme, alliant dribble et travail sans ballon, lui confère tous les éléments pour permettre à son équipe de s’imposer. S’il botte le coup franc sur le but égalisateur, il s’offre un doublé fermant tout débat lié à l’homme du match. Ce n’était guère aisé de jouer avec le statut de favori, mais les Hannutois l’ont fait en émergeant physiquement et tactiquement. En montant d’année en année dans les divisions, les Verts se voient sacrés vainqueurs avant d’entamer le futur championnat en inter-provinciaux.

Arbitre: Sean Gerits

Cartes jaunes: Prinsens, Vanderbergh.

Buts: Gérard (1-0, 27e), Duchesnes (1-1, 54e), Charpentier (1-2, 61e), Charpentier (1-3, 66e).

TEMPLIERS-N.: Goffin, Gagliardi, Noukoua, Rasir, Cavrenne, Delvosal, Martinus, Abduli, Verhulst, Gustin, Gotti, Leclercq, Vandenbergh, Gérard, Vincent, Lalmand.

HANNUT: Viville, Kawkiewicz, Cognet, Reynders, Kempeneers, Bouzzroud, Cecconi, Prinsens, Duchesne, Anzalone, Charpentier, Guyaux, Pierre, Gillard, Schoonbroodt, Vanden Eynde.