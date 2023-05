Football (Coupe de la province): le Croatia Wandre s’offre la finale en battant une courageuse équipe de Wasseiges (2-1)

Dans une ambiance de folie et ce malgré quelques incidents avec de nombreux supporters présents à Blegny, Croatia Wandre s’est finalement imposé en finale de Coupe de Province face à Wasseiges. Si Henrard avait mis l’équipe de Laurent Bodet sur de bons rails à la demi-heure de jeu, Boxus avait créé la sensation en égalisant à l’heure de jeu. Et finalement, c’est sur un penalty polémique inscrit par Alan Brncic à la 70e que l’équipe liegeoise s’est offert la délivrance et donc, un superbe doublé Coupe/Championnat.