D2 ACFF, Provinciales 3 et 4: Stockay absorbe les jeunes d'Engis

Cette fois, c’est donc un rapprochement encore plus poussé qui est opéré. "Engis et Stockay en avaient envie et on l’a donc fait, glisse Jean-Pierre Dalla Costa, le président stockali. Cela va concerner 200 jeunes plus ou moins. lls vont évoluer sous les couleurs d’Engis et resteront dans leurs installations. Cette absorption va aussi permettre à Stockay de bénéficier plus facilement de la surface de jeu d’Engis. Je pense surtout à l’hiver où c’est plus compliqué encore chez nous. J’ai d’ailleurs déjà été contacté par des clubs pour savoir s’ils pouvaient louer une partie des installations d’Engis la saison prochaine… "

Du côté d’Engis et de Michaël Philippet, le coordinateur des jeunes, on se dit satisfait de cette collaboration encore plus étroite. "On va pouvoir bénéficier du prestige d’un club de D2 ACFF, commente le responsable des jeunes engissois. Pour attirer des transferts pour notre P4, cela pourrait être une donnée importante et qui pourrait être intéressante. "

Stockay plus complet

Car, et c’est la particularité de cette absorption, si Stockay conserve ses deux équipes, à savoir sa D2 et sa P3, Engis va, lui, garder une de ses deux équipes pour la saison 2023-2024. "Oui, c’est sûr: on va garder une équipe qui va évoluer en P4, assure Michaël Philippet. Engis va continuer de vivre par lui-même, du moins en ce qui concerne son équipe première. "

Le mot de la fin revient à Jean-Pierre Dalla Costa. "L’absence de jeunes au sein de notre club nous faisait mal depuis des années et cette lacune est désormais comblée, ponctue le président stockali. On aura des jeunes et cela va permettre à Stockay d’être encore plus fort…" Le début de cette absorption est fixée au 1er juillet 2023 avec, évidemment, le début de la nouvelle saison.