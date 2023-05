Une grande fête de la natation à Crisnée

Et même si ce n’est pas le but premier de cette fête de la natation à Crisnée, plusieurs belles performances ont été réalisées par les locaux. "J’ai envie de citer Emma Govaerts, qui a nagé 1:10.15 sur 100 mètres brasse, réalisant largement son meilleur temps. Mais aussi Maxime Courtois qui est descendu sous les quatre minutes au 400 mètres nage libre. Ce n’est vraiment pas mal alors qu’il n’a que seize ans et demi, énumère André Henvaeux, n’oubliant pas non plus les plus jeunes pour qui le bassin crisnéen peut servir de tremplin pour les championnats de Belgique. Pour participer à ces Nationaux, il y a des standards, il faut réaliser certaines performances pour être qualifié. Et beaucoup de nageurs entre 11 et 14 ans choisissent cette compétition pour y réaliser un bon temps en vue de ces championnats de Belgique. "

Pour les plus grands, place maintenant à la préparation pour des échéances planétaires. À commencer par Camille Henveaux et Maxime Courtois qui participeront, dans quelques jours, à un 7.5 kilomètres en eau libre à Séville en vue de l’Euro du mois de septembre.