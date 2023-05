Football (Coupe de la province - Réserves) - Waremme réalise un doublé historique: "Une saison parfaite"

Il faut dire que les Waremmiens, à l’effectif faisant pâlir de nombreux adversaires, avaient sans doute fait le plus dut en demi-finale en venant à bout du tenant du titre Lambermont. "C’était le match le plus serré et le plus indécis de la saison. C’était un peu une finale avant la lettre, reconnaît Simon Debroux, qui a vu ses gars livrer une prestation aboutie ce samedi matin. Il faut le dire, nous étions plus forts. Je m’attendais sincèrement à plus de répondant. Mais on a très bien démarré la rencontre et la première période a été à sens unique. Mais ce n’était que 1-0 à la pause. Après celle-ci, notre adversaire nous a mis la pression pendant un bon quart d’heure avant qu’on ne plante le deuxième but en contre-attaque. Ce but est tombé à point nommé et on a géré notre avantage avant de faire 3-0 en toute fin de rencontre. Tout était vraiment réuni pour votre un superbe moment. Il faisait bon, les supporters étaient présents et nous avons vraiment été bien reçus. "

Et même si, en tant que compétiteurs qu’ils sont, les Waremmiens reprendraient bien une petite dose de ballon rond, ils vont devoir prendre leur mal en patience durant deux mois et la reprise de la prochaine saison. "Je serai encore à la tête de l’équipe et le groupe restera sensiblement le même. Ce sera difficile de faire aussi bien que cette saison mais on va essayer" confie Simon Debroux qui, comme son groupe, a toujours aussi faim de victoires.

Arbitre: André Graindorge

Cartes jaunes: Meyer, Bacus, Moor, Scanu.

Buts: Noël, Otjacques, Bacus.

WAREMME: Colon, Moor, Scanu, Deleuze, Bruwier, Tancredi, Bacus, Otjacques, Nigido, Renard, Dubois, Cloesen, Noël, De Vierman, Pier.

BUTGENBACH: Thapar, Bastin, Heinen, Mennicken, R.Langer, Jost, Toller, Heiners, K.Langer, Bruels, Brulls, Perings, Fickers, Wattler, Meyer.