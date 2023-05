Rugby - "Un aboutissement": le Jehaytois Guillaume Wierts va vivre sa première sélection avec l'équipe nationale

Dans une carrière, il y a des moments plus importants que d’autres. Ce dimanche 28 mai, Gauthier Wierts va disputer sa toute première rencontre internationale avec la sélection belge de rugby en U17. Ce sera face aux Pays-Bas, dans le cadre d’une joute amicale. "Je n’aurai absolument rien à perdre, explique l’intéressé. Forcément, je me mets la pression car je veux bien faire mais je sais que je vais apprendre. Je vais en sortir grandi, que ce soit mentalement ou dans mon jeu. On s’est entraîné mercredi tous ensemble et je sens que l’équipe est hyper motivée."