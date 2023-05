”Merci Dédé” : le bel hommage des Faimois à leur coach, André Brugmans, pour son dernier match (vidéo)

Forcément très déçus, les joueurs ont tenu à rendre hommage à leur coach, André Brugmans, en entonnant un chant dans la buvette. L’intéressé n'a pas pu retenir son émotion. "Je connais tous ces joueurs depuis de nombreuses années. Je suis triste pour eux qu'ils n'accèdent pas à la P3 car ils le méritent. Pour moi, c'est la fin d'une belle aventure et je veux surtout remercier Sylvain Collot et Andy Longrée, mon staff. On a formé un super trio", dit-il.

La fin d'une très belle aventure qui aura duré quatre ans.