Football (P2A) : Andy Tellatin et Julien Delville débarquent à Templiers-Nandrin

Ça a bougé ces derniers jours à Templiers au niveau du noyau de P2 qui sera toujours confié aux bons soins de Pierre Sougnez et, c'est nouveau, de son adjoint Laurent Peeters, en provenance de Fize. Le club fizois qu'ont aussi décidé de quitter Jean Damsin , pour qui il s'agit d'un retour aux sources, et Kevin Firquet qui remplacera Delbouille (parti à Ferrières) entre les perches. La défense, voilà bien un secteur que les responsables sportifs nandrinois ont souhaité renforcer puisqu'en plus de Damsin le club salue deux autres arrivées: "Andy Tellatin et Julien Delville qui évoluaient en P1 à Ougrée cette saison" , précise Fabrice Piters. "À ces garçons s'ajoutent Thomas Delville, le frère de Julien, un flanc en provenance de la P1 de Sprimont, et Mustafa El Garrouji, un flanc également, qui nous vient de l'UCE Liège."