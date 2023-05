Football – P2A: Ahmed Bellafqih quitte Flémalle pour Ferrières

C’est ce qui s’appelle une petite surprise. Après avoir grandement participé au sacre de Flémalle en P2A et à la montée de l’équipe B du club de P4 en P3, on pensait voit Ahmed Bellafqih prolonger son bail chez les Flémallois. Mais il n’en sera finalement rien puisqu’il a décidé de s’en aller par la grande porte, après une saison plus qu’aboutie, et de signer à Ferrières, décidément occupé à former encore une belle armada en vue de jouer les premiers rôles en P2A la saison prochaine. "Malgré le fait que j’apprécie le groupe à Flémalle ainsi que le bénévoles, le staff ou encore les supporters, j’avais envie de voir autre chose et de rejouer dans une série que je connais (NDLR : P2A ou P2B). Et j’ai pris goût au fait d’être champion. Je pense qu’à Ferrières, nous pourrons jouer le Top 5 pour essayer de monter l’année prochaine", explique le joueur.