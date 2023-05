Football (Coupe de la province - U19) - "J’avais parlé de finale sous forme de boutade" avoue André De Geyter, coach de Verlaine

"J e suis positif et optimiste dans la vie. Allez, je vais dire que c’est 60-40 en notre faveur. " En quelques mots, André De Geyter a résumé l’état d’esprit qui anime le groupe des U19 de Verlaine. Parfois bousculés en championnat, ils sont venus à bout de Templiers et Waremme en phase de poules de cette Coupe (NDLR: deux adversaires qui les ont battus en championnat) avant de vivre une demi-finale complètement folle la semaine dernière à Sart-lez-Spa. "Franchement, le mot rebondissement est celui qui définit le mieux notre parcours. On a chaque fois su rebondir au bon moment. Car, au départ, ce n’était pas un objectif. J’avais parlé de finale sous forme de boutade et c’est devenu une réalité. "