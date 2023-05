Football - Coupe de la province (U15): Hannut part dans la peau du favori face à Templiers

Deux équipes qui se connaissent bien pour s’être déjà affrontées à trois reprises cette saison. Pour deux victoires à une en faveur des Hannutois. "Hannut est d’ailleurs le favori de cette finale. On suit cette équipe depuis plusieurs années et elle est vraiment très forte. On ne termine pas premier en provinciaux par hasard", reconnaît Éric Vanhove, le coach des Templiers.

Il est vrai que cette génération hannutoise a de quoi impressionner, elle qui est également tenante du titre chez les U14. "C’est vrai qu’il est difficile de faire mieux comme saison. Nous avons dominé le championnat et décroché cette montée en IP. C’est un vrai aboutissement, abonde Gaëtan Prinsens. Mais Templiers nous a déjà battus cette saison. Et une finale de Coupe, cela reste particulier, ce n’est pas gagné d’avance. "

Car si les systèmes de jeu diffèrent, les deux formations peuvent s’appuyer sur des forces relativement similaires. "Cela fait six ans que je travaille avec ce groupe, raconte Éric Vanhove. Et hormis une ou deux arrivées par an, on avance ensemble depuis des années. Certes, quelques joueurs sortent du lot, mais c’est plutôt le groupe qui saute aux yeux. Et c’est cela qui nous permet de gagner des matchs comme ça a été le cas en demi-finale face à Elsaute." "Nous avons des joueurs techniques, d’autres qui travaillent plus. Mais le tout forme un bloc, explique, de son côté, Gaëtan Prinsens. Franchement, nous avons peu de faiblesses car les joueurs du banc apportent aussi leur pierre à l’édifice quand ils montent au jeu. "

Et, ironie de l’histoire, après plusieurs saisons à évoluer avec leur groupe, les deux entraîneurs ont décidé de passer la main à l’issue de cette rencontre. Ils ont donc l’occasion de terminer cette aventure avec un trophée même si l’un des deux repartira forcément déçu. "C’est vrai, après treize années d’affilée, je vais prendre une année sabbatique. J’espère un beau cadeau de la part de mes joueurs, ce serait vraiment l’apothéose. Je vais essayer d’enlever la pression inutile des épaules de mes joueurs. Il faut voir ce match comme un autre. Sur un match, d’autant plus une finale, tout peut se passer", insiste Éric Vanhove. "Les enfants sont toujours motivés. Nous étions d’ailleurs encore 19 à l’entraînement jeudi soir. J’espère qu’ils vont se battre pour moi et pour le délégué qui arrête aussi. Ce serait le plus beau des cadeaux après les deux saisons qu’on vient de passer", confie, pour sa part, le mentor des Verts. Pour l’occasion, comme l’année dernière, les Hannutois feront le déplacement en car avec leurs sympathisants. Un joli samedi festif en perspective !