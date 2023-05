Football - Coupe de la province (U14): Et si les Taureaux finissaient la saison invaincus ?

Nécessaire puisque les Taureaux évolueront en provinciaux suite à leur sacre de cette saison. Et ils seront d’autant plus attendus s’ils ajoutent la Coupe à leur palmarès de la saison. Mais pour cela, il faudra prendre la mesure des locaux de Blégny. "C’est une équipe que nous n’avons pas affrontée cette saison. Le hasard fait qu’un match amical était prévu entre nous mercredi. Mais, très logiquement, nous l’avons annulé puisque nous allons jouer l’un contre l’autre lors de cette finale, explique Bernard Bourgeois. Je dois bien avouer que je ne connais pas du tout. J’ai bien pris quelques renseignements et on me dit que l’attaque est plutôt bonne et la défense un peu moins performante mais c’est tout. "

Et si la Coupe, au départ, n’était pas un objectif pour les Verlainois, ils se sont pris au jeu et rêvent maintenant de soulever le trophée pour parachever une saison qui pourrait bien s’écrire au plus-que-parfait. "Il faut savoir que le club avait perdu son label trois étoiles l’année dernière. On l’a récupéré cette année mais l’équipe devait au départ évoluer en régionaux. Finalement, nous avons été versés en supérieurs et l’objectif premier était de faire monter le groupe en provinciaux car il a les qualités pour y jouer un rôle. Cela a été fait, détaille le coach des Verts. On ne se fixait pas d’objectif en Coupe mais on s’est forcément pris au jeu au fil des victoires. Et il ne faut pas se mentir, une finale ne se joue pas, elle se gagne. Donc oui, on veut soulever le trophée. Et malgré la longue saison, les garçons sont toujours bien motivés. Deux d’entre eux devaient partir à un tournoi à l’étranger avec la sélection liégeoise mais ils ont préféré rester avec nous pour disputer cette finale. " Un bel état d’esprit !