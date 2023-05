Football (Coupe de la province): Marco Crotteux juste avant la finale Malmedy-Hannut: "On a encore faim, promis"

Quinze jours plus tard, il semble que le discours ait changé. Les entraînements ont été bien suivis en semaine et l’envie est, semble-t-il, revenue. Discours de façade ou vérité ? Réponse à l’autopsie dimanche sur le coup de 17h. "Sincèrement, vous me croyez ou pas, mais oui, je pense que l’envie est revenue, assure le joueur-entraîeur Marco Crotteux. On a sorti de belles séances d’entraînements avec une présence massive et pas mal d’intensité. Oui, on a faim. Après, je dois bien vous avouer que ce match tombe un peu comme un cheveu dans la soupe pour les deux équipes. Nous, on a fini il y a deux semaines, eux trois. Niveau rythme, ne rêvez pas, cela ne va pas donner un énorme match, vous savez. Je trouve que mettre une finale de coupe à ce stade de la saison, c’est de l’incompétence. Mais, voilà, on va faire avec ces conditions de jeu."

Le coach de Hannut l’avait dit cependant: ses coéquipiers et lui ne vont pas faire la fête toute la nuit en cas de victoire. "Sincèrement, c’est beau d’être en finale, mais ce n’est pas non plus le match de l’histoire de Hannut, dit-il. Si on gagne, on boira un petit verre, puis fini (rires). Mais on est des compétiteurs avec ces Cossalter, Ouchan, etc. On ne va pas jouer ce match les mains dans les poches. Eux, même la coupe des clubs de Hannut, ils veulent la gagner. "

Entre les deux équipes, ce sera la belle après la victoire de Malmedy 1-0 et celle de Hannut 3-0 en championnat et saison régulière. "C’est une solide équipe qui sait jouer au foot, ponctue Marco Crotteux. On avait gagné largement l’aller, mais il faut être honnête: le score avait été forcé en notre faveur. Cela va se jouer sur des détails. " Sans doute, oui.