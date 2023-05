Football - Coupe de la province: La réserve waremmienne en quête du doublé

Et la saison pourrait être encore plus belle en cas de triomphe dans cette Coupe de la province. Mais la donne sera loin d’être aisée face à une formation de Butgenbach complètement inconnue pour les Waremmiens. "On se doute que cette équipe propose un jeu assez rigoureux comme c’est souvent le cas des équipes germanophones. Cela risque d’être un match assez physique avec pas mal de duels. Mais, hormis cela, ce n’est pas simple d’avoir des infos car les noyaux changent de semaine en semaine, pointe le coach waremmien. Mais je trouve ça sympa d’aller jouer ailleurs et de rencontrer d’autres équipes. Comme cela a déjà été le cas en demi-finale où nous avons battu Lambermont, le tenant du titre. "

Et s’ils sont bien évidemment enthousiastes à l’idée de réaliser le doublé, les Wawas restent prudents. "En tout cas, il faut aborder ce match avec du plaisir. Mais, maintenant qu’on est en finale, ce serait bien de soulever le trophée. Les joueurs sont ultra motivés, ils sont chauds comme on dit. Je souhaite qu’on fasse une belle finale. C’est sûr que nous sommes confiants mais on sait que ce ne sera pas facile ", conclut Simon Debroux. Mais au vu de ce qu’il s’est passé lors du sacre en championnat, la fête risque d’être belle et longue en cas de succès ce samedi matin.