"Si mon ami Nikola Lozina est une star de la téléréalité, moi, je suis une star de la réalité" : Albert Huens préface Wasseiges-Croatia Wandre

Il y a tout juste cinq mois, nous avions réalisé un bilan de cette première partie de saison avec l’homme fort de Wasseiges, Albert Huens. À l’époque, le président du club encourageait les siens et persistait : ce groupe a de la qualité et pourrait réussir de belles choses. Force est de constater que cinq mois plus tard, ses propos se vérifient avec cette magnifique finale en approche. "Cela me fait chaud au cœur, sourit l’une des figures emblématiques de la région. Qu’importe les bons comme les mauvais moments, nous sommes restés solidaires. Je suis déjà dans mon match depuis un mois. Attention, nous allons affronter un beau morceau et je les félicite d’être en finale, mais nous n’allons certainement pas nous laisser faire."