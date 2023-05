Sezoens Rally - Maxime Potty de nouveau impérial

S’en est suivie une belle bagarre avec le revenant Jos Verstappen, copiloté par le Hannutois Renaud Jamoul. En effet, dans la seconde partie de course, le Hamoirien et le Hollandais se partageaient les meilleurs temps avec Niels Reynvoet au fil des chronos. Mais si le premier nommé comptait une confortable avance, les deux autres luttaient, eux, pour grimper sur la seconde marche du podium. En fin de compte, après quelques grosses offensives, Jos Verstappen et Renaud Jamoul terminent à la deuxième place derrière Potty. Le premier podium de la nouvelle Skoda Fabia RS Rally2 en Belgique.

Pour Maxime Potty, cette nouvelle victoire le rapproche encore plus d’un titre qui ne semble plus attendre que lui. Avec quatre victoires en six courses, et le maximum de points engrangés dans cinq rallyes, difficile d’imaginer Cédric Cherain, le seul autre pilote semblant encore en mesure de s’imposer à la fin de l’année, lui rafler la couronne. Avec trois Mandatory et deux Cup dans la poche, le Hamoirien devrait être champion s’il réalise un meilleur résultat que Cherain à Ypres, prochaine manche "obligatoire" . "À vrai dire, je n’y pense pas. C’est clair que nos objectifs de début de saison sont atteints, mais on roule toujours avec l’unique but de bien faire, on regarde le résultat après. Ypres, ce sera la même chose, on sait que ça sent bon pour nous, mais on ne va pas se mettre de pression inutile", explique Maxime Potty.

Et après ?

Qu’ils soient champions ou non après le rendez-vous Yprois, Maxime Potty et Renaud Herman feront un bilan de mi-saison avant la trêve. Huit manches seront passées, et cinq resteront à disputer. "Pour l’instant, le programme reste identique, on sera partout, mais si le titre est en poche, peut-être que ça changera. On veut de toute manière faire un maximum de courses pour emmagasiner l’expérience du terrain pour l’an prochain." Prochain rendez-vous, le rallye de Bertrix, dans trois semaines.

Pierre-Manuel Brasseur vainqueur en Clio Cup

Un autre Huy-Waremmien s’est illustré sur les routes terreuses de Bocholt. Pourtant parti sur une surface totalement inconnue, le Marchinois Pierre-Manuel Brasseur s’est en effet offert une première victoire cette saison avec la manière.

Il prend donc ainsi la tête du championnat de la Clio Cup, et entamera donc le Rallye de Bertrix en tant que leader. «Ma fonction au Centre du Maîtrise du Volant fait que je n’ai pas peur de glisser avec une auto, mais encore fallait-il que cela soit efficace! Nous avons eu un premier élément de réponse au bout de la première spéciale, en signant le scratch dans le Clio Trophy Belgium. Au cours des spéciales suivantes, cela a été serré avec Lander Depotter et Xavier Dekeyser, mais ils ont tous deux été victimes d’une crevaison, et je me suis retrouvé nanti d’une minute pleine d’avance au bout de la première boucle», explique l’intéressé.

Pierre-Manuel a ensuite conservé un rythme élevé car il ne voulait pas hériter d’une victoire suite aux crevaisons de ses concurrents directs. «Au bout du compte, nous avons signé à 10 reprises le meilleur chrono, pour finalement rentrer avec 1'09'' de bon sur Lander et 1'42'' sur Xavier. Mission accomplie et de bien belle manière!»