Grosse désillusion : Faimes B s’incline contre Chênée et reste en P4

« On joue dans leur jeu en balançant des longs ballons. Il faut se créer beaucoup plus d’occasions », pestait, à la pause, André Brugmans. Car il est vrai qu’en première période, les Étoilés ont été tétanisés par l’enjeu en commettant de nombreuses imprécisions. Le gardien des visiteurs, David Martin, n’a d’ailleurs pas eu beaucoup de travail.

Sans doute touchés dans leur orgueil, les Faimois affichent un tout autre visage après la pause. On pense alors que la remontada est en marche, comme ce fut le cas contre Limont, il y a deux semaines. Mais Chênée ne l’entend pas de cette oreille et bloque, à chaque fois, les incursions locales. La situation des Faimois devient compliquée et, en contre, Conceicao est proche du 0-2. Bada veille heureusement au grain.

À la 80e, Tony Cimino à l’égalisation au bout du pied. L’ailier s’infiltre dans le petit rectangle mais son tir touche le poteau de Martin. Les locaux ont laissé passer leur chance et ils ne reviendront plus.

Chênée l’emporte et accède à la P3. Pour Faimes B, la déception est immense. André Brugmans, le coach faimois depuis quatre ans, aurait aimé terminer sa carrière avec les Étoilés d’une autre manière.

Il reste cependant encore un infime espoir que Faimes B accède à la P1. Après la victoire de Geer, hier soir, à Biesme, les Étoilés doivent maintenant compter sur La Louvière Centre. Si les Loups remportent leur tour final et se hissent en Nationale 1, Faimes B valide son ticket pour la P3.

Thomas Bastin

Arbitre: Hicham Didrelli.

Cartes jaunes: Halleux, Léonard, Rihon.

But: Marchand (0-1, 22e).

FAIMES B: Bada, Vinchent, Grossman, Brugmans, Cimino (88eLeroy), Rihon, Jacques (70eMacorig), Halleux, Massart, Sacré, Hauteclair.

CHÊNÉE: Martin, De Trolong, Thône, Stélen, Dozot, Champon, Léonard, Conceicao, Skoba, Marchand, Boz.

Brugmans: « Triste pour mes joueurs »

Aux urgences mercredi, André Brugmans s’est battu pour assister à la rencontre. «Je ne voulais pas rater ça, explique le mentor faimois, avant de revenir sur la rencontre. On n’a pas été bon. En première période, je n’ai pas reconnu mes gars. Je pense qu’ils étaient un peu trop stressés.» Les larmes aux yeux, «Dédé» Brugmans ferme donc un long chapitre de quatre années. «Je suis triste pour mes joueurs qui ne méritaient pas ça, dit-il. L’objectif est raté puisque le club ne monte pas. Personnellement, ce sera dur de me relever d’une telle déception. Je vais déjà avoir du mal à m’endormir ce soir (NDLR: jeudi soir). À chaud, c’est compliqué d’analyser notre prestation. Nous n’avons pas été à la hauteur et il faut l’accepter. J’espère que ce groupe atteindra, un jour, la P3. Je serai leur premier supporter, quoi qu’il arrive.»

Dans le camp d’en face, Michaël Menten savourait. «Même si nos adversaires ont poussé en deuxième période, ils n’ont pas été dangereux à beaucoup de reprises. J’étais présent, la semaine dernière contre Oneux, et j’ai analysé leurs faiblesses. Ce fut notamment le cas quand on balançait des longs ballons. Pour moi, ça doit être 0-2 à la mi-temps. On s’est fait peur mais, honnêtement, cette montée, c’est un gros miracle. Je suis content pour le club de Chênée, qui le mérite», résume l’entraineur qui ne pouvait cacher sa satisfaction.

Rihon : «André ne mérite pas ça»

Très ému à la fin du match, le capitaine Hugues Rihon pensait d’abord à son coach. «On voulait le faire pour André (NDLR : Brugmans). Malheureusement, nous n’avons pas été à la hauteur. Le staff ne méritait pas une telle fin, après tous les efforts réalisés. Ils ont toujours été derrière nous. Franchement, ça fait très mal… Ce qu’il a manqué? On était trop fébrile. Par rapport aux autres rencontres, j’ai l’impression qu’on a tout raté. Je tiens à tirer un coup de chapeau aux nombreux supporters qui n’ont cessé d’être derrière nous. Eux aussi, ils ne méritaient pas. Je suis désolé pour tous les supporters. »

Cimino : «Je dois faire 1-1»

Il était aussi très déçu, Tony Cimino. «Je suis dégoûté car on n’a pas affiché notre meilleur visage. Si nous étions battus par plus fort, OK, mais ce ne fut pas le cas. En deuxième période, on a dominé Chênée de la tête et des épaules. Je râle car je dois impérativement faire 1-1, explique l’ailier. C’est frustrant car il y avait vraiment la place pour aller en P3. On a brûlé toutes nos cartouches. Se relever d’une telle désillusion va être très compliqué mais on doit garder la tête haute. La saison prochaine, l’équipe sera encore compétitive, c’est impensable qu’on reste une saison supplémentaire en P4.»